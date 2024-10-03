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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 4 Ekim! Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün gram altın, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında düşüş! 4 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar devam ediyor. Ortadoğu'da giderek yükselen tansiyon ve Fed Başkanı Jarome Powell'ın başka faiz indirimlerine yaktığı yeşil ışık, altın fiyatlarında etkili oluyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 4 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 07:13 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:27
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