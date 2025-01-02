Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatları 3 Ocak Cuma günü verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları yılın ilk işlem gününde hafif primli seyrediyor. 2024'ün son aylarında durgun seyreden gram altın yılın ilk işlem gününe 3 bin lira sınırında başladı. Güncel alış-satış rakamlarını merak edenler ''Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Canlı altın fiyatları grafiği alım satım yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşı tatilinin ardından küresel piyasalar, işlemlere başladı. İlk etapta dikkat çeken ise altın fiyatları oldu. 2024 yılının son aylarında durgun seyreden gram altın, yılın ilk işlem gününe 3 bin lira sınırında başladı. Saat 10.00 itibarıyla altının gramı 3 bin liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Ocak 2025 canlı altın fiyatları son durum...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
1 Ocak Çarşamba günü 2 bin 966 lira olan gram altın, 2 Ocak Perşembe günü 3 bin liradan, 4 bin 850 lira olan çeyrek altın ise 4 bin 905 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.999,5410
Satış: 3.000,0180
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.635,6200
Satış: 2.635,9600
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.800,4200
Satış: 4.905,8600
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.201,0400
Satış: 19.564,0200
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.509,00
Satış: 19.823,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.558,42
Satış: 9.799,39
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.176,76
Satış: 19.538,84
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.025,56
Satış: 20.534,65
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.636,44
Satış: 2.475,76
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.754,59
Satış: 2.902,55
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.621,00
Satış: 49.322,00
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