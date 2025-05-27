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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MAYIS 2025: Altın fiyatlarında düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 28 Mayıs Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileşebileceği beklentileriyle birlikte güvenli limana olan talep azaldı. Yatırımcılar riskli varlıklara yönelirken altın düşüşe geçti. Altının gram fiyatı saat 15.20 itibarıyla 4 bin 124 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 07:47 Güncelleme: 28.05.2025 - 00:28
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