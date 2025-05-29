Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Sakarya'da karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi uzatmalarda Fatih Karagümrük 3-1 kazandı ve Süper Lig'e yükselen son takım oldu!
1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Sakarya'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 bitti. Uzatmalara giden karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı ve adını tekrardan Süper Lig'e yazdırdı.
Fatih Karagümrük'e tekrardan Süper Lig'i getiren golleri 46. dakikada Wesley, 91. dakikada Atakan Çankaya ve 105. dakikada Ahmet Sivri kaydetti.
KARAGÜMRÜK YENİDEN SÜPER LİG'DE!
Sezona teknik direktör Şenol Can'la başladıktan sonra David Sassarini ve Orhan Ak'ın görev yaptığı Fatih Karagümrük'te son olarak Onur Can Korkmaz takımın başına getirildi.
Ligde uzun süre ilk 2 içinde yer almasına rağmen Gençlerbirliği'ne geçilen İstanbul temsilcisi, sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı. Statü gereği doğrudan play-off finaline yükselen Fatih Karagümrük adını tekrardan Süper Lig'e yazdırdı.
1982-1983 sezonunda teknik direktör İlyas Datça (Ilie Datcu) yönetiminde direkt Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, ikinci kez yer aldığı play-off'ta daha önce 2019-2020'da teknik direktör Şenol Can yönetiminde Ankara'daki final maçında Adana Demirspor'a penaltılarda üstünlük sağlayarak Süper Lig'e çıktı.
SÜPER LİG'DE 10 SEZON OYNADI
Kırmızı-siyahlılar, 1959-1963, 1983-1984, 2020-2024 yılları arasında 3 farklı dönemde Türkiye profesyonel futbol liglerinin en üst liginde mücadele etti. 2009 yılında amatör lige kadar düşen kulüp, kısa sürede yükselişe geçerek 2012 yılında 3. Lig, 2014 yılında 2. Lig'e yükseldi. Burada 5 sezon oynadıktan sonra 2 sezon üst üste şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı başardı.
Fatih Karagümrük, önümüzdeki sezon; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor, Kasımpaşa'dan sonra Süper Lig'de mücadele edecek 7. İstanbul takımı olacak.
WESLEY YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Normal sezonda 21 gole ulaşarak Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan'la beraber gol kralı olan Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes finalde takımının en büyük kozu oldu. Wesley 46. dakikada takımının ilk golünü attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın başında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka yaklaşık 2 dakika durdu.
19. dakikada Bandırmaspor'un paslaşarak kullandığı kornerde Diony'in ceza sahasının dışından şutunda top, kale direğinin yanından auta gitti.
25. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahasının dışından şutunda top, Bandırmaspor savunmanın müdahalesinin ardından üst diğere çarparak kornere çıktı.
Bandırmaspor, maçın 37. dakikasında öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Hikmet Çiftçi'nin şutunda top, kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz'ün şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Teksüt Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Organize gelişen atakta Talha Ülvan'ın sağdan yerden ortasında Wesley, uygun pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
62. dakikada Bandırmaspor'da Sitoe'nin uzaktan şutunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.
90+4. dakikada Bandırmaspor atağında MDovedan’ın şutunda topu Furkan Bekleviç, kontrol etti.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonra erdi ve uzatma bölümüne geçildi.
91. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Çağtay Kurukalıp’ın ortasında Atakan Rıdvan Çankaya, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1.
105. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında topla buluşan Ahmet Sivri'nin şutunda top, ağlara gitti: 3-1.
Solwie Energy Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.