Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!

1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Sakarya'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 bitti. Uzatmalara giden karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı ve adını tekrardan Süper Lig'e yazdırdı.

Sezona teknik direktör Şenol Can'la başladıktan sonra David Sassarini ve Orhan Ak'ın görev yaptığı Fatih Karagümrük'te son olarak Onur Can Korkmaz takımın başına getirildi.

REKLAM

1982-1983 sezonunda teknik direktör İlyas Datça (Ilie Datcu) yönetiminde direkt Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, ikinci kez yer aldığı play-off'ta daha önce 2019-2020'da teknik direktör Şenol Can yönetiminde Ankara'daki final maçında Adana Demirspor'a penaltılarda üstünlük sağlayarak Süper Lig'e çıktı.

SÜPER LİG'DE 10 SEZON OYNADI

Kırmızı-siyahlılar, 1959-1963, 1983-1984, 2020-2024 yılları arasında 3 farklı dönemde Türkiye profesyonel futbol liglerinin en üst liginde mücadele etti. 2009 yılında amatör lige kadar düşen kulüp, kısa sürede yükselişe geçerek 2012 yılında 3. Lig, 2014 yılında 2. Lig'e yükseldi. Burada 5 sezon oynadıktan sonra 2 sezon üst üste şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Fatih Karagümrük, önümüzdeki sezon; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor, Kasımpaşa'dan sonra Süper Lig'de mücadele edecek 7. İstanbul takımı olacak.

WESLEY YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Normal sezonda 21 gole ulaşarak Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan'la beraber gol kralı olan Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes finalde takımının en büyük kozu oldu. Wesley 46. dakikada takımının ilk golünü attı.