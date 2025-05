Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Dün Karabağ'daydık. Azerbaycan'ın 28 Mayıs müstakillik gününü büyük bir gururla kutladık. Şimdi de bir başka gurur gününü yine büyük bir coşkuyla selamlıyoruz. İstanbul'a her gelişimizde yüreğimizi ayrı bir sevinç kaplıyor. Heyecanınız için bu güzel tablo için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biri titiz bir çalışmanın gayreti olan 4 yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'a kazandırıyoruz. İstanbul için ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olsun.

Bugün aynı zamanda tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Muzaffer bir komutan inanmış ve hedefe kilitlenmiş bir ordu ile İstanbul'u fethetti. İstanbul'un fethi her şeyden önce bilginin, azmin ve inancın zaferidir. Gemileri karadan yürüten Fatih, müjdelenmiş bir fethi adım adım ihya etmiştir. Dünya yeni bir devrin doğuşuna 572 yıl önce işte böyle bir atmosferde şahitlik etti. İstanbul gökteki bir kutup yıldızı gibi parladı.

Fatih sadece büyük bir komutan ve devlet adamı değil, aynı zamanda modern mühendisliğin öncüsü parlak bir dahiydi. Dönemin savaş konseptini baştan sona değiştirmişti. İstanbul'un fethi milli kimliğimizin ilanı oldu. İHA'lar, SİHA'lar, insansız denizaltı araçlarımızla bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz. Az önce Karadeniz'e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Araştırmalarını yapıp oralardan doğalgaz çıkaracak. Artık kapısı çalınan ülke haline geldik. Osman Gazi'nin çıkaracağı doğalgaz ile milletimizi rahatlatacağız. Teknofest gençliği ecdadın izinde ufuklar açıyor. Bu millet size bakacak sizden cesaret alacak. Ülkemize değer katan gençlere teşekkür ediyorum. Fatih Sultan Mehmet'in ruhunu siz gençler yaşatacak. "MUHALEFETİN EN ÇOK SEVDİĞİ YEŞİL BENJAMIN FRANKLIN YEŞİLİ" Bugüne kadar ülkemizde 292 millet bahçemizi tamamladık. Millet bahçelerimizi afet zamanlarında toplanma alanı olacak şekilde tasarladık. 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Sadece İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekarelik alanı kapsayan 34 millet bahçemizi kullanıma açtık. 20 millet bahçemizin de yapımı sürüyor.

Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Umarım bu şehrin hakiki güzelliklerini sevmeyi onlar da öğrenir. TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 429 BİN METREKARE AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu dört ilçede açılışı yapılacak millet bahçelerinin toplam büyüklüğünün 429 bin metrekare olduğu belirtildi. Arnavutköy Millet Bahçesi'nin 243 bin, Beykoz Millet Bahçesi'nin 105 bin, Kağıthane Millet Bahçesi'nin 27 bin ve Sultangazi Millet Bahçesi'nin ise 54 bin metrekare olduğu kaydedildi. "81 İlde 100 Milyon Metrekare Millet Bahçesi" projesi kapsamında Türkiye genelinde 292 millet bahçesinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, bu millet bahçelerinin 34 milyon 783 bin metrekare alana sahip olduğu aktarıldı. Ayrıca 42 milyon 572 bin metrekare alanda 242 millet bahçesinin yapımının devam ettiği, 77 milyon 355 bin 804 metrekare alanda ise 534 millet bahçesinin yapımı için çalışmaların planlandığı kaydedildi.