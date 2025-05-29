Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile dünya evine girdi
Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Portekiz'in Benfica takımında forma giyen futbolcu Kerem Aktürkoğlu; hayatını, Ceren Azak ile birleştirdi. Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan çift, bugün nikâh masasına oturdu. Portekiz Ligi’nin sona ermesinin ardından Türkiye’ye dönen Aktürkoğlu, memleketi Kocaeli’deki bir otelde evlendi.
Kerem Aktürkoğlu'nun düğün töreninde arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Fotoğraflar: Instagram