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        Haberler Magazin Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi - Magazin haberleri

        Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi

        Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile dünya evine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 21:13 Güncelleme: 29.05.2025 - 23:30
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        Kerem Aktürkoğlu evlendi
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        Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Portekiz'in Benfica takımında forma giyen futbolcu Kerem Aktürkoğlu; hayatını, Ceren Azak ile birleştirdi. Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan çift, bugün nikâh masasına oturdu. Portekiz Ligi’nin sona ermesinin ardından Türkiye’ye dönen Aktürkoğlu, memleketi Kocaeli’deki bir otelde evlendi.

        Kerem Aktürkoğlu'nun düğün töreninde arkadaşları da yalnız bırakmadı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Kerem Aktürkoğlu
        #Ceren Azak
        #Kerem Aktürkoğlu evlendi

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