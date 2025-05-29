Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi

Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı kanunlar ile 660 sayılı KHK'de değişiklikler yapılıyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları inceleyecek ve mütalaa verecek. Kurul, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan edecek, bunun için gerekli çalışmaları yürütecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meali veya tercümesi adıyla yapılan yayınları Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecek.

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Yapılacak inceleme sonunda İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen yayınların, Başkanlığın yetkili ve görevli yargı merciine müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilecek. Yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli yargı mercii bu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını verecek. Bu kararın bir örneği gereği yapılmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Bu kararlara ve Başkanlığın talebinin reddine dair kararlara karşı tefhim veya tebliğinden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli yargı merciine itiraz yoluna gidilebilecek. İtiraz üzerine verilen karar kesin olacak.

Toplatma ve imha kararına, içeriğin çıkarılması kararına veya erişimin engellenmesi kararına itiraz edilmiş olması, karara konu yayınların toplatılmasına, içeriğin çıkarılmasına ve erişimin engellenmesine engel teşkil etmeyecek. Toplatma ve imha kararına konu yayınlar, bu karara süresi içinde itiraz edilmediği veya yapılan itiraz reddedildiği takdirde imha edilecek. Din İşleri Yüksek Kurulunun idari ve mali işleri Kurul Sekreterliğince yürütülecek. MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ Yasayla Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'nun yapısı ile görev ve yetkilerinde düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, bir başkan ile 12 üyeden oluşacak. Kurulun onay ve mührü bulunmayan mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerim'ler basılamayacak ve yayınlanamayacak. REKLAM Onaysız veya mühürsüz basıldığı veya yayımlandığı tespit edilen mushaf ve cüzler halindeki mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerim yayınlarının, Başkanlığın yetkili ve görevli yargı merciine müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilecek.

Yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli yargı merci bu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verecek. Bu kararın bir örneği gereği yapılmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilecek. Başkanlığın talebinin reddine dair kararlara karşı tefhim veya tebliğden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli yargı merciine itiraz yoluna gidilebilecek, itiraz üzerine verilen karar kesin olacak. Mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerim basım ve yayım kriterleri yönetmelikle düzenlenecek. DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet birimleri, görevleri ve yetkilerine ilişkin hükmü yeniden düzenleniyor. Buna göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak.

REKLAM Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatacak. Göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütecek olan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacak, vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştiren kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleyecek. Genel Müdürlük tarafından ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde okuma salonu, aile ve dini rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi ve benzeri yerler açılacak ve bunlarla ilgili işler yürütülecek. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ise toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli, görüntülü eserler ile Türk İslam Sanatlarını geliştirmeye, tanıtmaya yönelik eserler hazırlayacak, hazırlatacak, bunları inceleyerek yayımlayacak, süreli yayınlar yapacak ve gerektiğinde ücretsiz yayın dağıtacak, dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kurulu'nun olumlu görüşünü aldıktan sonra yayımlayacak ve kütüphane açacak.

REKLAM Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Başkanlıkça düzenlenen yardım kampanyalarını organize edecek, cami, mescit ve eklentilerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyalarının uygulama usul ve esaslarını belirleyecek. Genel Müdürlük ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve Kur'an kurslarının müştemilatındaki yerlerin kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un atamalara ilişkin hükmünde yapılan değişikliğe göre, Başkanlık müşaviri, Başkanlık müftüsü ve Başkanlık vaizi ünvanındaki personel, başkanın uygun göreceği merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılabilecek. Başkanlığa ait kadrolara, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir ünvan için boş kadro sayısının 3 katına kadar çağırılacak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanacak.

HAC VE UMRE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ Kanunla, hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesini düzenleyen hüküm yeniden düzenleniyor. Buna göre, hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık, Sayıştay ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek. REKLAM Hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi, Hac ve Umre Hesabı'nın oluşturulması, bu hesapta yer alan tutarların harcanması, hac ve umre dönemlerinde hac ve umre faaliyetleri için yurt içinde görevlendirilen Başkanlık personeline sınav hizmetleri karşılığında ödenecek ücretler, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun kuruluş, görev ve yetkilerine dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Yasaya göre, "özel kişi veya kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları bedeli karşılığında incelemenin ve mütalaa vermenin", Din İşleri Yüksek Kurulunun görevleri arasından çıkarılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da bu görev nedeniyle elde edilecek gelirle ilgili düzenleme kaldırılacak. Buna göre, "özel kişi veya kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dini yayınların Din İşleri Yüksek Kurulunca incelenmesi karşılığı elde edilen gelirler" döner sermayenin gelirleri arasından çıkarılacak.

Kanun'un "Yurt dışı teşkilatı" başlıklı hükmünde yer alan sözleşmeli statüde istihdam edilenlere ödenecek aylık tutarında değişikliğe gidiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatı, müşavirlik ve ataşeliklerden oluşacak. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NCA ÖDENECEK SINAV ÜCRETLERİ Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi kuruluşu dışındaki dini kültür, tecrübe ve ihtisasları ile tanınmış kimselerden, Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarında, rapor, tebliğ, makale, kitap hazırlatmak, tercüme yaptırmak, vaaz verdirmek suretiyle faydalanabilecek. Başkanlıkça yapılan sınavlarda soru hazırlama komisyonu üyesi, sınav komisyonu üyesi ve sınav görevlisi olarak görevlendirilen personele sınav ücreti ödenecek. Sınav ücreti, sınavda görevlendirilenlere her bir gün için kanunda belirlenen gösterge rakamlarının, Devlet Memurları Kanunu'na göre aylıklar için belirlenen memur maaş kat sayısının çarpımından oluşacak. Bir kişi bir bütçe yılı döneminde en fazla 10 defa sınavda görevlendirilebilecek. Bir sınavda aynı kişiye günlük bir sınav ücreti ödenecek. Sınav ücreti ödenenlere, Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla başka bir ücret ödenmeyecek.

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMUNUN MUAFİYETLERİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun'un adı, "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun" şeklinde değiştiriliyor. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) muaf tutulacağı vergi, resim, harç ve ücretler belirleniyor. Buna göre, TENMAK, yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Kuruma makbuz karşılığında yapılan nakdi bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek. Kurum, yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda olmayacak. Kurum tarafından açılan dava ve icra takiplerinde teminat aranmayacak. Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların teminiyle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının onayı alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilecek. Kurum tarafından desteklenen projelere ilişkin tutarlar, kurum bütçesine gider kaydedilerek proje yürütücüsü gerçek kişilere ve/veya projelerin yürütüldüğü kurum ve kuruluşlara aktarılabilecek. Bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarlar, bu kurum ve kuruluşların bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenecek. Kurum tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilecek. Bu kapsamda kuruma aktarılan tutarlar, kurum bütçesine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenebilecek. Bu hüküm kapsamında yapılan harcamalar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre denetlenecek.

TENMAK tarafından yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, faydalı model ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ve sınai ürün üzerindeki haklar TENMAK'a ait olacak. TENMAK'ın taraf olduğu sözleşmelere dayanarak yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınai ürünler üzerindeki haklar sözleşmeyle düzenlenecek. TENMAK, elde edilen fikri ve sınai ürün ve haklar ile ilgili olarak üretim ve satış yapabilecek. TENMAK'a ait fikri ve sınai ürünler ile hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde 50'si TENMAK tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri ve sınai ürünü geliştirenlere verilebilecek. TENMAK'ın mal ve varlıkları devlet malı sayılacak, haczedilemeyecek ve rehnedilemeyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında istihdam edilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ve hesabına yurt dışına yüksek lisans öğrenimlerine gönderilenler, mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Türkiye'ye döndüklerinde "Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı", doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Türkiye'ye dönenler ise "Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı" kadrolarına atanacak.

TENMAK Yürütme Kurulu Başkanı ve üyelerine Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ndeki yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belirlenen ücret tutarında yürütme kurulu ücreti ödenecek. 19 Ağustos 2020 itibarıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda istihdam edilmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adına ve hesabına yurt dışına gönderilmiş veya gönderilmeye hak kazanmış olanlardan, gönderildikleri ülkede yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Türkiye'ye dönenler, TENMAK'ta "Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı" kadrolarına, doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Türkiye'ye dönenler ise TENMAK'ta "Atom Enerjisi Uzmanı" kadrolarına atanacak. CUMHURBAŞKANLIĞI VE TBMM'NİN İDARE VE KONTROLÜNDEKİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Cumhurbaşkanlığı ile TBMM'nin idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, kendileri tarafından yerine getirilecek. Bu korunmanın sağlanmasında, gerektiğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik yardımı ve işbirliği sağlanacak. Düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerin gelirlerine yönelik düzenlemede değişiklik yapıldı, tarihi fabrikalar da düzenleme kapsamına alındı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalardan sağlanan her türlü gelir ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı adına bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılacak. Bu hesapta toplanan tutar nemalandırılabilecek. Hesapta toplanan tutardan doğrudan hiçbir harcama yapılamayacak. Hesapta biriken tutardan gerekli görülen miktar bütçeye özel gelir kaydedilecek. Özel gelir kaydedilen bu tutar, Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikaların bakım, onarım, muhafaza ve işletilmesinde kullanılmak üzere Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilecek. Kaydedilen özel ödeneklerden kullanılmayan kısımlar, ertesi yıla devren gelir ve özel ödenek kaydedilecek. Gelirleri özel ödenek kaydedilen işletmeler, kurumlar vergisinden muaf olacak.

Cumhurbaşkanlığının sorumluluğundaki tarihi bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerektiren konularda Cumhurbaşkanlığınca mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işleri, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek. MAPEG'E YÖNELİK DÜZENLEMELER Maden Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek, bunlar aleyhine işlenen suçlar devlet malları aleyhine işlenmiş sayılacak. MAPEG, ilgili mevzuat kapsamındaki görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve paydan tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaf olacak. Ancak, yargı harçlarının MAPEG'in haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline, ilgili mercii tarafından karar verilecek. MAPEG'e, ilgili mevzuat ile verilen görevlerin ifası için gerekli olup MAPEG tarafından satın alınan veya ithal edilen binek araçlar hariç motorlu vasıtalarla, motorlu, motorsuz makine, cihaz, araç-gereç ile bunların yedek parçaları ve lastikleri, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak.

MAPEG'in gelirleri, vergiden müstesna olacak. Bu istisna, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan kesintileri kapsamayacak. MAPEG'in görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılmış olanlar, vekalet verdikleri avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre ödedikleri ücretler ile belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar, kesinleşmiş mahkumiyet kararı halinde geri alınmak kaydıyla, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünün teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının onayıyla karşılanabilecek. MAPEG'in görev alanına giren konulara ilişkin her türlü tebligatı, KEP veya Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi yoluyla ilgilisine tebliğ edebilecek. KEP ile yapılan tebligatlar, Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilmiş sayılacak. Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas KEP kullanmaları zorunlu olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. KURUL ÜYELİKLERİ Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, Rekabet Kurulu, Rekabet Kurumunun karar organı olacak ve biri "Başkan" biri "İkinci Başkan" olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan 7 üyeden oluşacak. Kurul üyeleri, en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş ve Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükmünde yer alan şartları taşıyanlar arasından seçilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), biri "Başkan" biri "İkinci Başkan" olmak üzere en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar arasından Cumhurbaşkanınca atanacak ve Kurul 7 üyeden oluşacak. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Hakkında Mali Hükümler ve Muafiyetlere İlişkin Kanun'da yer alan AR-GE projelerine ve Enstitünün malvarlığına ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılıyor. Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleriyle ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemleri yapmak üzere; ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, düzenleme kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirme, yetkilendirme veya bu tüzel kişilerden hizmet satın alma ve bu tüzel kişilerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülükleri ile bu tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlar ve diğer hususlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Bu kapsamda yetki verilen veya görevlendirilenler, yetki ve görevleri kapsamında yürüttükleri iş ve işlemleri bedeli mukabilinde yapabilecek. Yürütülen iş ve işlemler için ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının uygulayacakları bedeller kendileri tarafından, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin uygulayacakları bedeller EPDK tarafından, özel hukuk tüzel kişilerinin uygulayacakları bedeller ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, biri "Kurul Başkanı" biri "İkinci Başkan" olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan 9 üyeden oluşacak. Kurul üyeliğine atanacakların 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmaları ve Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükmünde belirtilen nitelikleri taşımaları gerekecek. Öte yandan kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre Genel Kurul bugün, yarın ve Pazar günü toplanmayacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin kabul edilerek yasalaşmasının ardından birleşimi, TBMM Başkanı seçimini yapmak için 3 Haziran Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.