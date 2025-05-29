Ayrancılar Mahallesi'nde seyir halinde bulunan henüz plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Jandarma ekiplerinin olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.