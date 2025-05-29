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        Haberler Gündem İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı - Güncel haberler

        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

        İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:25 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:33
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        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
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        Ayrancılar Mahallesi'nde seyir halinde bulunan henüz plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 3 kişinin tedavisi sürüyor.

        Jandarma ekiplerinin olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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