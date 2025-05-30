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        Haberler Gündem Osmaniye'de sağanak; alt geçitler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı - Güncel haberler

        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Devlet Bahçeli Alt Geçidi suyla doldu ve tedbir amaçlı olarak çift yönlü bir süre araç trafiğine kapatıldı, birçok ev ve iş yerini de su bastı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 01:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 01:10
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        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Osmaniye'de sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak devam eden sağanak, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı.

        112 Acil Çağrı Merkezi’ne su baskını, araçta mahsur kalma gibi çok sayıda ihbar ulaştı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye, Su Kanalizasyon, Zabıta, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, yaşanan olumsuzlukların ve mağduriyetlerin giderilmesi için yoğun mesai harcadı.

        Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Devlet Bahçeli Alt Geçidi, aşırı yağış sebebiyle suyla doldu. Ulaşım çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

        Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı yoğun çalışmalar sonucu su tahliye edilerek, alt geçit kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.

        Esenevler, Mareşal Fevzi Çakmak, Mimar Sinan, Fakıuşağı, Ahmet Yesevi ve Baş mahallelerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

        Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için yoğun çaba gösterirken, bazı rögar kapaklarından suyun dışarı taştığı, bazı araçların ise plakalarının düştüğü görüldü.

        Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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