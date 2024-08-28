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        Haberler Bilgi Ekonomi Güncel altın fiyatları 28 Ağustos 2024: Bugün Cumhuriyet,ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Canlı altın fiyatları 28 Ağustos 2024: Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali veren açıklamaları sonrası altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Ons altın fiyatı 2 bin 506 TL, gram altın fiyatı ise 2 bin 742 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 28 Ağustos 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 07:28 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:06
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