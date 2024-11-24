Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, bu hafta yükselişe geçti. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 3.004 TL’den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.854 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata altın, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve anlık Kapalıçarşı verileri ile 24 Kasım 2024 altın fiyatları son durum…