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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM 2024: Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 24 Kasım 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Haftanın son gününde altın fiyatları artış yönlü hareketine devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi?'' sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün 3.004 TL'den işlem görüyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Kasım 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 07:41 Güncelleme: 24.11.2024 - 08:50
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