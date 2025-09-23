Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 EYLÜL 2025: Altında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar her gün yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, para politikasının görünümüne dair ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen temkinli yorumlara rağmen yeni bir rekora ulaştı. Ons altın, Asya piyasalarında salı sabahı 3.759,23 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yurt içi piyasalarda ise gram altın sabah saatlerinde 5 bin lirayı aştı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 23.09.2025 - 07:55 Güncelleme: 23.09.2025 - 09:45
