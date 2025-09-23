Altın fiyatları 23 Eylül 2025 Salı günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Emtia piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajları, merkez bankalarının kararları ve başkanların açıklamaları fiyatlamalarda etkili oluyor. Kıymetli madenlerden olan altın, haftanın ikinci işlem gününde yeni bir rekora ulaştı. Ons altın 3748 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 5004 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İşte 23 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…