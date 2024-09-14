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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 14 Eylül 2024! Altın rekor kırmaya devam ediyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın rekor kırmaya devam ediyor! 14 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın, yaklaşan Fed faiz toplantısının etkisini hissetmeye başladı. Küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. İki gün önce başlayan tarihi rekor bugün de devam ediyor ve gram altın 2 bin 800 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 14 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 14.09.2024 - 08:00
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