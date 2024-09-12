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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 13 Eylül 2024: Altın düşüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın düşüyor! 13 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        ABD'de resesyon endişelerinin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla uluslararası piyasalar pozitif seyrediyor. Altın fiyatları, anlık gelişmelerden etkileniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 13 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 07:23 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:11
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