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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 12 ARALIK 2024: Yükseliş başladı! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarında yükseliş! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarındaki son durum 12 Aralık Perşembe günü için araştırılıyor. ABD Kasım ayı enflasyonu geçtiğimiz gün açıklandı. ABD enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde ancak yüksek gelmesi nedeniyle altın fiyatları hızlı yükseliş yaşadı ve rekorun kıyısından döndü. Haftanın dördüncü iş gününde canlı alış-satış rakamları yatrıımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 07:27 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:50
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