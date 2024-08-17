Fuara katılan herkese teşekkür eden Esen, "Belki Çankırı'da varlardı ama hiç görmemiştik, varlıklarını hissetmemiştik. Genç arkadaşlarımız bu alanda çok ilgililer ve çok güzel araçlar görüyoruz. Gençliğim aklıma geliyor, 700 beygir, 200 beygir araçlar, bu da bir spor." diye konuştu.