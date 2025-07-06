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        Haberler Gündem Güncel Çankırı, Bolu ve Aydın'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Çankırı, Bolu, Mersin ve Aydın'da orman yangını

        Mersin, Bolu, Aydın ve Çankırı'da orman yangını meydana geldi. Orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:22 Güncelleme: 06.07.2025 - 22:03
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        4 ilde orman yangını
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        Yangın, Kastamonu’nun Tosya ilçesi ile Çankırı sınırında yer alan Yukarıkayı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        Yangına ilk müdahaleyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye araçları yaptı. Alevlerin kontrol altına alınması amacıyla bölgeye bir yangın söndürme helikopteri de gönderildi. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında kırsal Kamışlar ve Kakalan Mahalleleri bölgesinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye havadan 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı; karadan ise Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler, iş makineleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bozdoğan Belediyesi'ne bağlı iş makineleri ve Bozdoğan Belediyesi'ne bağlı 20 personel ve su tankerleri sevk edildi. Dağlık ve sarp bir arazi yapısına sahip bölgede karadan müdahale zaman zaman zorlaşırken, havadan yapılan müdahalelerin daha etkili olduğu belirtildi. Yangının geniş orman bölgelerine yayılmaması için ekipler büyük bir çaba sarfediyor.

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        Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yaptığı açıklamada "Halkımızın duyarlılığı, desteği ve yangına anında tankerlerle müdahalesiyle birlikte havadan da Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı helikopter ve uçaklar söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Karadan ise orman ekiplerimiz, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ve Bozdoğan Belediyesi olarak bizler; iş makinelerimiz ve 20 teknik personelimizle sahadayız. Yangının tamamen kontrol altına alınması için canla başla mücadele ediyoruz. Bozdoğan'a geçmiş olsun" dedi.

        Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

        BOLU

        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangından etkilenen alanlar havadan görüntülendi.

        Yangın, saat 16.40 sıralarında Karaardıç Köyü kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 160 personel, 40 araç ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

        Yangına destek amacıyla çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Şu ana kadar yangından etkilenen herhangi bir vatandaşın bulunmadığı öğrenildi. Ekipler alevlerle mücadeleye karadan ve havadan müdahale devam ederken, köyde yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yangın büyük oranda çevrelenmiş durumda olup yangın mahalline yakın herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, yangın dronla havadan görüntülendi.

        MERSİN

        Yangın, Mut ilçesi Hacınuhlu Mahallesi Kozlar yaylası Gaymere mevkiinde bir bahçede başladı. Bahçede başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ormana bağlı 5 arazöz ile 50 kişilik ekip sevk edildi.

        Karadan müdahale eden ekiplere yöre sakinleri de destek verdi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü, bir dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

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