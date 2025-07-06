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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü | Son dakika haberleri

        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü

        Adana'da otoyolda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:12 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:47
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        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
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        Adana’nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Pozantı-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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