İspanya'dan flaş iddia: Rodrigo Becao'ya 5 talip!
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan ve Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Rodrigo Becao'ya 5 takımın ilgi gösterdiği iddia edildi. Brezilyalı stoperin, yaz transfer döneminde İstanbul'dan ayrılabileceği belirtildi. İşte detaylar...
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Yaşadığı ciddi diz sakatlığı sonrası sahalardan uzun süre uzak kalan Fenerbaçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, sakatlığına rağmen birçok kulüp 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
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Becao'nun 2019-2023 yılları arasında formasını giydiği ve 130'dan fazla maça çıktığı İtalya Serie A ekibi Udinese, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istiyor.
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Öte yandan, Ivan Juric yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Atalanta da güvenilir bir stoper arayışında Becao'yu listesine aldı.
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Transferde sadece İtalyan ekipleri değil, Brezilya ve Fransa'dan da ilgi var.
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Bahia ve Internacional kulüpleri, oyuncuyu ülkesine döndürmek isterken; Ligue 1 temsilcisi Nantes ise Becao için nabız yoklayan kulüpler arasında yer alıyor.
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Sakatlık sonrası sahalara dönmeye hazırlanan Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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