Futbolcu Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. İzin günlerinde bir araya gelen Erkin ve Yandaş, bir süre alışveriş yaptı.

İkili, daha sonra vale noktasında araçlarını beklerken muhabirlere poz vermeyi ihmal etmedi.