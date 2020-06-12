Tanıdıklarım koronadan sebep 'çok dolu' dedi. Ben de arkadaşıma güzel bir mezarlık aldım. Selin de ortak oldu.

Ancak ablası oraya gömülmesini istemedi. Kayabaşı diye bir yer varmış yeni açılan mezarlık ısrarla oraya gömülmesini istediler.

Sonradan öğrendim ki orası çok yeni açılmış. Koronadan vefat eden, yoksul ve kimsesiz kişileri oraya defnediyorlarmış.