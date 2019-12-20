Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Eşiyle birlikte Sivas'ta yaşayan Süheyla K., şiddetten kaçarak Kartal'da yaşayan dedesinin yanına sığındı. Eşi Mehmet K. ise kilometrelerce yol kat edip İstanbul’a geldi ve genç kadının adresini tespit etti. Apartmanın önünde eşinin evden çıkmasını bekleyen Mehmet K. eşini gördüğü anda kendisini defalarca bıçakladı. 20’den fazla bıçak darbesi alan talihsiz kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü kurduğu özel ekiple saldırganı çok geçmeden yakaladı. Mehmet K.’nin olaydan önce bir marketten bıçak aldığı da belirlendi. Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

“5-6 BIÇAK SALLADIM”

Mehmet K. mahkemedeki sorgusunda, eşinin kendisini tahrik ettiğini öne sürerek, “5-6 kez bıçak salladım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Suç işleme kastım yoktu” dedi. Zanlı tutuksuz yargılanmayı da talep etti. Avukatı da “müvekkil tahrik edilmiştir” savunması yaptı.

TUTUKLANDI

Mahkeme ise Mehmet K.’nın “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanmasına karar verdi.