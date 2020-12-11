Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn oyuncuları kimler? Merak konusu oldu. Komedi türündeki filmin başrolünde Şevket Çoruh, Ruhi Sarı ve Bülent Çolak yer alıyor. Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn konusuyla ilgili detaylar...

CANAVAR GİBİ: TÜRK İŞİ FRANKEŞTAYN OYUNCULARI

İngiliz yazar Mary Wollstonecraft Shelly'nin sinemaya uyarlanan unutulmaz eseri ve korku karakteri “Frankenstein”ın komedi versiyonuna Şevket Çoruh hayat veriyor. Deccal serisinin ünlü yönetmeni Özgür Bakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Sinan Bengier, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Haldun Boysan, Tolga Yüce ve Nazlı Tosunoğlu gibi isimler yer alıyor.

CANAVAR GİBİ: TÜRK İŞİ FRANKEŞTAYN KONUSU

Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn, dolandırıcı bir adam olan ve mafya babası ile ters düşen Gürbüz ile tıp tarihine geçmek için çılgın projesi gerçekleştirmeye çalışan öğretim görevlisi Onur’un yollarının kesişmesini konu alıyor. İstanbul Balat’ta binbir dalavere ile cep telefonu mağazası işleten Gürbüz, dolandırdığı Sarı Kenan'ın kurbanı olur. Tam artık her şey bitti derken, macerası burada son bulmaz. Dr. Frankeştayn olmayı kafaya koyan Onur ve yardımcısı deneylerini tamamlamak için Gürbüz'ü mezarından çıkartırlar. Fakat ikili, Gürbüz’ü dirilttikten sonra başlarına nasıl bir bela sardıklarını çok geçmeden fark ederler. Hayata geri dönen Gürbüz ve çevresi için asıl macera bundan sonra başlar.