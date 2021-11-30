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Canan Ergüder'in eşi Kenan Ece ve oğlu Demir ile hafta sonu keyfi - Magazin haberleri

Canan Ergüder'in ailesiyle hafta sonu keyfi

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, geçtiğimiz hafta sonunu kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan Ece ve oğlu Demir ile birlikte geçirdi. Ergüder'in ailesiyle verdiği pozu sosyal medyada paylaşıldı

30.11.2021 - 09:44 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini geçtiğimiz günlerde tamamlayan Ergüder, hafta sonunu ailesiyle birlikte değerlendirdi.

  • Eşi Kenan Ece ve oğlu Demir ile birlikte doğayla iç içe vakit geçiren 44 yaşındaki oyuncunun aile pozu, sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafta, Canan Ergüder'in dökülen saçlarının tekrar çıkmaya başladığı görüldü. Ünlü çiftin aile pozu, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

  • "TETKİKLERİMİ YAPTIRDIM"

    Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan Canan Ergüder, "Tetkiklerimi yaptırdım." diye konuşmuştu.

  • "BU BİTEN BİR SÜREÇ DEĞİL!"

    Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç." ifadelerini kullanmıştı.

  • "DOĞANIN İÇİNDE RAHATLAMA"

    Kenan Ece ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, eşiyle objektif karşısında poz vermişti. Canan Ergüder, gönderisine, "Doğanın içinde muhteşem insanlarla, muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel..." sözleriyle Instagram'dan yayınlamıştı. Ergüder'in neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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