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        Haberler Gündem Çanakkale haberleri: Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle yapılamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 07:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 07:13
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        Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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        Çanakkale Boğazı açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        ÇİFT YÖNLÜ GEÇİŞLER DURDU

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 06.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        FERİBOT SEFERLERİ DE YAPILAMIYOR

        AA'da yer alan habere göre sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Öte yandan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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        #Çanakkale
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