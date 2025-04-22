Çanakkale'de traktör devrildi, sürücü öldü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Bayramiç ilçesi Ahmetçelli köyü Ova mevkisinde bulunan elma bahçesine 17 TK 690 plakalı traktörüyle giden Kemal Yılmaz'dan (75) haber alamayan yakınları harekete geçti.
Bölgeye giden Yılmaz'ın yakınları, traktörün dere yatağına devrildiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.