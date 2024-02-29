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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de gemi geçişlerine sis engeli - Son dakika haberi

        Çanakkale'de gemi geçişlerine sis engeli

        Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:27 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:27
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        Çanakkale'de gemi geçişlerine sis engeli
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        Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

        AA'da yer alan habere göre öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

        Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

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        #haberler
        #Çanakkale
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