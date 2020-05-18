Çanakkale'de eşinin bıçakla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı

AA

Öldürülen Fatma K'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Cenaze, Kurşunlu köyüne taşınarak kadının evinin önünde helallik alındı, dua edildi. Bu sırada Fatma K'nin kızı Duygu K. ile annesi Gülşen Elitok sinir krizi geçirdi.

Fatma K'nin cenazesi, öğle vakti Kurşunlu Köyü Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cinayete kurban giden kadının ağabeyi Fatih Balkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını söyledi.

Balkan, katilin en ağır cezayı alması için devletten yardım beklediklerini dile getirdi.

Fatih Balkan'ın üvey ağabeyi, cinayetin görgü tanığı Mustafa Elitok, dışarıdaki bağrışmalar üzerine evden çıktığını anlattı.

Kadının cansız bedeninin yanında eşi Aydın K'yi gördüğünü aktaran Elitok, kendisinin de olaya müdahale etmek istediği sırada katil zanlısı tarafından ölümle tehdit edildiğini belirtti.

Fatma K'nin oğlu Uğur K. de "Diyecek bir şeyim yok. Sözün bittiği yerdeyim." ifadelerini kullandı.

Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan Fatma K. (44),kendisiyle aynı iş yerinde çalışan 19 yaşındaki kızı Duygu K. ile mesai sonrası annesinin evine gitmişti. Evin bulunduğu sokakta anne ile kızın önünü kesen Aydın K, yanında taşıdığı bıçakla eşini yaraladıktan sonra kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Fatma K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, jandarma tarafından yakalanan katil zanlısı tutuklanmıştı.