Çanakkale'de 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Çanakkale'de durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Giriş: 07.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:09
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Körüktaşı köyü yakınlarında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.
2 araçta 15 kaçak göçmen ile organizatörler H.Ş. ve T.O. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. ve T.O. tutuklanırken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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