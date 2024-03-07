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        Haberler Gündem Güncel Hilal Adıyaman'ın ölümünde karar belli oldu! Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza! - Son dakika

        Eşini intihara yönlendiren sanığa 6 yıl hapis cezası verildi

        İstanbul Esenyurt'ta karısı Hilal Adıyaman'ı intihara yönlendiren Musa Adıyaman'ın cezası belli oldu. Korkunç olayda sanık, 'intihara yönlendirme' suçundan 6 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:28 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:31
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        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
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        Esenyurt'ta eşini psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayarak intihara mecbur bıraktığı öne sürülen Musa Adıyaman 'intihara yönlendirme' suçundan 6 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Musa Adıyaman getirilirken hayatını kaydeden Hilal Adıyaman'ın annesi ile taraf avukatları katıldı.

        MÜTALAA AÇIKLANDI

        Hilal Adıyaman'ın solak olduğu, tabancanın sağ elinde bulunması nedeniyle intihar etmiş olamayacağı, iddiası üzerine, maktulün hangi elini kullandığına yönelik Adli Tıp Kurumu rapor hazırladı. Buna göre raporda maktulün baskın elinin sağ el mi, sol el mi olduğu hususunda bir tespite varılamadığı belirtildi.

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        Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Musa Adıyaman'ın 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara yönlendirmek' suçundan beraatine karar verilmesini talep ederken 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Söz hakkı verilen Anne Gülbahar Yıldırım mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Kızım silah kullanmayı bilmezdi. Evde silah ne arıyor? Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Suçlamaları kabul etmeyen Musa Adıyaman da tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti Musa Adıyaman'ın 'intihara yönlendirme' suçundan 6 yıl hapsine hükmederken 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına karar verdi.

        İDDİANAMEDEN

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Musa Adıyaman'ın boşanmak istediği eşi Hilal Adıyaman'ı cebir ve tehdit kullanmak suretiyle intihara mecbur bıraktığına yer verildi. İddianamede şüpheli Musa Adıyaman'ın 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle eşini intihara mecbur etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

        Fotoğraflar: İHA

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