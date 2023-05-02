'AŞIRI KİRLİLİK, SULARIN ISINMASI NEDENİYLE MARMARA'DA ÇOĞALDI'

Pusula denizanalarının aslında Atlantik'te ve Akdeniz'de var olan bir tür olduğunu belirten Prof. Dr. Türkoğlu, "Ancak, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde de son yıllarda görülmeye başladı. Bunun nedenlerinden biri Marmara bölgesindeki aşırı kirlilik ve besinin bol olması. Diğer taraftan da yüzey suları ısınmaya başladı. Pusula denizanaları zaten ılıman bir tür. Sıcak suları seven bir tür olduğu için yayılımı Marmara'ya doğru kaymaya başladı. Yeterince besin bulabilmeleri ve hem Marmara Denizi hem de Çanakkale Boğazı'nda kirli ortamlar olduğu için son zamanlarda sayıları gittikçe artmaya başladı" diye konuştu.