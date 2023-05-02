'MARMARA DENİZİ'NDEKİ BU PROBLEMİ ÇÖZÜME KAVUŞTURABİLİRİZ'
Prof. Dr. Türkoğlu denizlerin kirletilmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Denizleri kirletmeyeceğiz. İklim değişimiyle birlikte zaten sular ısınıyor. Suların ısınmasını kısa sürede durdurma şansımız yok ama kirliliği kısa süre içerisinde durdurabiliriz. Marmara iki su kütlesine sahip. Hızlı akan, hem dip hem de yüzey akıntı olan sistemi var. Biz İstanbul gibi metropollerin kirliliğini bertaraf edebilirsek Marmara Denizi'ndeki bu problemi de çözüme kavuşturabiliriz" dedi.