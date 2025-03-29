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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale Boğazı'nda trafiğe sis engeli | Son dakika haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda trafiğe sis engeli

        Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:04
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        Çanakkale Boğazı'nda sis engeli
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        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

        Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.00 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

        FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle boğaz hattında Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferleri geçici olarak durduruldu.

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