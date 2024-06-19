Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki Yemen ve Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.