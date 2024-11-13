Çanakkale açıklarında 108 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 53'ü çocuk 108 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve Mobil Radar "MORAD-8" Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "TCSG-8" ve "KB-111" botları yönlendirildi.
Ekipler, 3 bottaki Afganistan uyruklu 53'ü çocuk 108 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.