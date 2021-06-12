Can Yaman yıkıldı!

28 BİN DOLARLIK YÜZÜK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Yaman'ın kendisine aldığı tektaşı dikkat çekmişti. Can Yaman'ın, yüzük için 28 bin dolar (228 bin TL) ödediğine ilişkin iddialar İtalyan basınında yer almıştı.