Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Özge Gürel ve Can Yaman'ın rol aldığı dizinin çekimleri devam ediyor. İki oyuncu, önceki gün Göcek'te çekim yaparken görüntülendi. Öte yandan setin bir hayli yoğun geçtiği görüldü.

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