"EN AZINDAN İHTİYAÇ LİSTESİ PAYLAŞ!"

Güleç, sosyal medya hesabından isim vermeden şu ifadeleri kulladı:

Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim... Sana diyorum, yahu kime olacak! Herkesin içinde isim vermeyeyim şimdi, sonra salarsın üstüme 12-13 yaşındaki fanlarını. Bir katkın olsun şu dünyaya! Kardeş durmadan Instagram'da üstü çıplak fotoğraflarını paylaşıp etkileşim kasacağına, yapsana 2 paylaşım! En azından ihtiyaç listesi paylaş! Paylaş bir şey paylaş... Tamam en yakışıklı sensin, en iyi vücut sende tamam. Ne olur?