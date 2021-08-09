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Can Maxim Mutaf kimdir? Can Maxim Mutaf kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı

Youtube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen ve sosyal medyada en çok tanınan isimlerden biri olan Duygu Özaslan ile sevgili olan Milli basketbol oyuncusu Can Maxim Mutaf araştırılıyor. Sevgilisi Duygu Özaslan ile evlilik planları yapan Can Maxim Mutaf haciz haberleriyle gündemde. Can Maxim Mutaf kimdir? Can Maxim Mutaf kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı

09.08.2021 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
Can Maxim Mutaf kimdir? Can Maxim Mutaf kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı

Basketbol oyuncusu Can Maxim Mutaf'ın hayatı ve ailesi merak ediliyor. Sosyal medyada çıkan haciz haberleriyle gündeme gelen Can Maxim Mutaf'ın hayatına ve kariyerine dair merak edilenleri derledik...

CAN MAXİM MUTAF KİMDİR?

Can Maxim Mutaf 9 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen basketbol oyuncusudur. 2021 yılında Darüşşafaka'ya transfer olan Can Maxim Mutaf millî basketbol takımında da forma giymektedir.

Basketbol Ümit Milli takımında oynamakta olan Can Maxim, 2013'te Mersin'de düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları'nda Türkiye A millî basketbol takımında yer almıştır. Oyunlar süresince çıktıkları maçlarda hiç yenilgi almadan mücadele etmişlerdir. Finalde Sırbistan'ı yenerek, A millî takımı şampiyonluğa eriştiren ve altın madalyaya ulaşan sporculardan biri olmuştur.

CAN MAXİM MUTAF'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım
2006-2013 Fenerbahçe Ülker
2009-2010 FMV Işıkspor Istanbul
2011-2012 Mersin BŞB
2013 Pınar Karşıyaka
2013-2014 Trabzonspor Medical Park
2014-2017 Banvit
2016-2017 Anadolu Efes
2017-2019 Beşiktaş
2019-2021 Frutti Extra Bursaspor
2021-günümüz Darüşşafaka Tekfen

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