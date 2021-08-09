Basketbol oyuncusu Can Maxim Mutaf'ın hayatı ve ailesi merak ediliyor. Sosyal medyada çıkan haciz haberleriyle gündeme gelen Can Maxim Mutaf'ın hayatına ve kariyerine dair merak edilenleri derledik...

CAN MAXİM MUTAF KİMDİR?

Can Maxim Mutaf 9 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen basketbol oyuncusudur. 2021 yılında Darüşşafaka'ya transfer olan Can Maxim Mutaf millî basketbol takımında da forma giymektedir.

Basketbol Ümit Milli takımında oynamakta olan Can Maxim, 2013'te Mersin'de düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları'nda Türkiye A millî basketbol takımında yer almıştır. Oyunlar süresince çıktıkları maçlarda hiç yenilgi almadan mücadele etmişlerdir. Finalde Sırbistan'ı yenerek, A millî takımı şampiyonluğa eriştiren ve altın madalyaya ulaşan sporculardan biri olmuştur.

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