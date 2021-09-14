Can Kazaz bomontiada'da

Bu sene 30. yılını kutlayan Yapı Kredi World’ün sponsorluğunda düzenlenen Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi Can Kazaz ile devam ediyor. Son albümü Kızılgerdan ile modern RnB'nin de ülkemizdeki en nitelikli temsilcilerinden biri olacağının sinyallerini veren Can Kazaz, 23 Eylül Perşembe günü saat 21:00’da Yapı Kredi bomontiada Avlu’da sahne alacak.

2005 yılından itibaren müziği tüm hayatının merkezine koyarak kariyerine başlayan Can Kazaz, daha 16 yaşlarındayken çocukluktan gelen enstrüman kabiliyetini geliştirip melodiler yaratarak, Yuken takma ismiyle birçok rap altyapısı üretti. 2012’den bu yana çıkardığı şarkıları ve özel ses rengiyle geniş bir kitleye temas etmeyi, içtenlik ve huzur kaynağı olmayı başardı. Babasına ithaf ettiği Sürsün Bahar albümü, yeni nesil şarkı yazarlığının zirve noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Yuken EP'siyle tıpkı ilk zamanlarında olduğu gibi Hip Hop ruhunu yeniden yaşayan Kazaz, çıkarmış olduğu Kızılgerdan albümüyle, modern RnB'nin de ülkemizdeki en nitelikli temsilcilerinden biri olacağının sinyallerini veriyor.

Yapı Kredi World’ün 30. yaş kutlamalarının bir parçası olan “World Akustik” serisi konserlerine katılım ücretsizdir.