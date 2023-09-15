Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisi, kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptıktan sonra devrildi. Kazada, anne Ayfer Başkurt ve 5 yaşındaki kızı Nur Eylül Başkurt hayatını kaybederken, işçi servisinde bulunan 6 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kocaeli'nde yürek yakan kaza, sabah saatlerinde Gölcük ilçesi Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi.
ANNE İLE KIZINA ÇARPIP DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Ümit Orhan yönetimindeki tekstil işçilerini taşıyan midibüs, rampa aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ayfer Başkurt ve kızı Nur Eylül Başkurt’a (5) çarptıktan sonra devrildi.
ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Anne Ayfer Başkurt olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Nur Eylül Başkurt, servisin sürücüsü Ümit Orhan, ile yolcular K.A., H.G., Ö.Y.,H.Y. ve P.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
NUR EYLÜL DE KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nur Eylül Başkurt, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
"FREN BOŞALMASI SONUCU OLDU" DEDİ
Servis midibüsünün sürücüsü Ümit Orhan, ile yolcular K.A., H.G., Ö.Y.,H.Y. ve P.K.’nın hastanede tedavileri sürürken, sürücü Ümit Orhan’ın hastanede verdiği ilk ifadede aracının freninin boşalması sonucu kazanın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.
ANNE VE KIZININ CENAZELERİ MORGA KONULDU
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken Ayfer Başkurt’un cenazesi yapılan incelemenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastanede ölen kızı Nur Başkurt'un cenazesi de aynı morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.