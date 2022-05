Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıy

İzmir'de 8 yıl önce barınaktan çıkardığı hasta köpek ve yavrularının yüklü miktardaki tedavi masraflarını ödeyebilmek için ikinci el eşyalarını sosyal medya üzerinden açık artırma ile satan Funda Bonomo, hayvan dostlarıyla kaldığı evini Kemalpaşa'ya taşıyarak 2,5 dönüm büyüklüğünde çiftlikte birlikte yaşamaya başladı. 165 köpek ve 5 kedisi bulunan Bonomo, 8 yıl önce de Hayvanlar İçin Projeler Derneği'ni (HİPDER) kurdu.

Hayvanlarla mutlu yaşam sürdüğünü anlatan, şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, "Kurtardığımız ve sokakta yaşayamayacak durumda olan sokak hayvanlarını barındırmaya çalışıyoruz. Her biri de zamanında ya araba çarpmış ya evden atılıp, sokakta hastalanmış, aç kalmış, şiddet görmüş canlarımız. Şu an hepsi olabildiğince sağlıklı ve mutlu. Onları doyurmak, sevmek de bizim hayattaki görevimiz" diye konuştu.

Birlikte yaşadığı dostlarından 'Putin'in, yasaklı ırk olan Pitbull cinsi olduğunu dile getiren Bonomo, "2 yıldır 'Putin' ile birlikteyiz. 5-6 yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum. Zamanında trafik kazası geçirmiş ama tam geçmişini bilmiyoruz. Arka tarafı felç nedeniyle tutmuyordu. Fizik tedavi ve ilaç desteğiyle ayağa kalktı. Yürüyüp koşabiliyor, engeli kalmadı. Yasaklı ırk. Bizim himayemizde şu an 25 yasaklı ırk var. Hepsi de çok iyi huylu dostlar. Direkt size sarılıp, öpmek isteyecek hayvanlar ve kimseye zararları yok. Biraz yanlış anlaşılıyorlar, çok güçlü hayvanlar oldukları için. Kötü ellerde ölüm makinesine dönüşebildikleri için o şekilde addediliyor ama yasaklanmaları kendi suçları değil. Tamamen onları yanlış ellere veren insanların suçu" dedi.

'SATIN ALMASINLAR, SAHİPLENDİKLERİNİ ASLA TERKETMESİNLER'

Çiftlikte engelli ve sakat 20 köpeğe baktığını anlatan Funda Bonomo, görme ve işitme engelli kedileri olduğunu da belirtti. Bonomo, "Bize ihbar geliyor. Belediyeler bir yere kadar yetişebiliyor. Yetişemediği yerde biz de elimizi taşın altına koymak durumunda kalıyoruz. Belediyenin bu tarz bakım evleri çok fazla yok. Varsa da popülasyon çok yüksek olduğu için çok konforlu yaşayamıyorlar. Bu yüzden biz onlara burada bakıyoruz. Sahiplendirmeye çalışıyoruz ama bu pek mümkün olmuyor. Cins olmadıkları için ya da engellerinden dolayı kimse sahiplenmek istemiyor" diye konuştu.

Son dönemde özellikle sosyal medyada, sokak hayvanlarıyla ilgili istenmeyen görüntülerin paylaşıldığını vurgulayan Bonomo, "Asla satın almasınlar çünkü yuva bekleyen sokaklarda muhtaç çok fazla hayvan var. Barınakta yaşayan çok hayvan var. Sahiplendikleri bir hayvanı asla terk etmesinler. O artık sizin ve ailenizin bir parçası oluyor. Hastalıkta, sağlıkta, depremde, taşınmada, boşanmada, iş değişikliğinde, maddi yoksunlukta vazgeçebileceğiniz bir parça olmamalı. Evladınızdan nasıl ayrılmıyorsanız onları da bırakmayın. Bize destek olmak isteyenleri bekleriz. Burada sevilecek çok baş var. İnsanlar onlarla ilgilendiklerinde, onları taradıklarında çok mutlu oluyorlar. Derneğin masraflarını çıkarabilmek için tişört, kupa, bez çanta gibi hediyelik eşyalar ile ikinci el kitap, kıyafet, bijuteri satışı yapıyoruz. Belediyelerle iş birliği yapmaya çalışıyoruz. Tek başına bir veya birkaç sivil toplum kuruluşu yetemiyor. Kısırlaştırma seferberliği başlatılmalı. Onları aç ve şiddet görmüş halde bulunca çok kötü oluyoruz. Okullarda eğitimlere gidip çocuklara sokak hayvanlarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitim veriyoruz. Köpekten kaçarken hiçbir çocuk arabanın altında kalmasın istiyoruz" dedi.