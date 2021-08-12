Can Bonomo ile Demet Evgar'dan 'Rüyamda Buluttum'

Şarkıcı Can Bonomo, Demet Evgar ile düeti hakkında, "Rüyamda Buluttum' yaklaşık beş sene kadar önce yazdığım, bir türlü kaydetmeye fırsat bulamadığım, çok sevdiğim şarkılarımdan biri. İyi ki beş sene önce kaydetmemişiz. Öyle olsaydı belki de çok değerli arkadaşım Demet Evgar ile beraber söyleme fırsatını bulamayacaktım. Demet, dokunduğu her şeye muazzam bir derinlik ve koşulsuz özebirlik katabilen muazzam bir yetenek. Kendisiyle beraber şarkı söylemeyi herhalde çok hayranı olduğum Wax Poetic’in İstanbul albümünü dinlediğimden beri hayal ediyordum. 'Rüyamda Buluttum'u beraber söylemeyi teklif ettiğim andan stüdyo kaydına ve hemen ardından klip çekimlerine kadar her şey tam hayal ettiğim gibi gerçekleşti. Bana ve dostluğumuza bahşettiği bu şahane hatıra için kendisine, şarkının düzenlemesini yapan Can Dostum Can Saban'a ve şarkıyı kaydeden, mix ve mastering'ini yapan Ali Rıza Şahenk ve The Fatlab'e kucak dolusu teşekkürler ediyorum." dedi.
"İPLE ÇEKİYORUM"
Demet Evgar ise, "Kıymetli arkadaşım Can’ın masalsı, şiirsel dünyasına beni davet etmesiyle eski arkadaşlığımıza unutulmaz bir anı kattık. 'Rüyamda Buluttum' şarkısı ilk dinlediğimde eşlik etme arzusu uyandırdı. Sevgili Ece, Can Saban ve Bonomo ile unutulmaz bir gün daha geçirdik hem de eski unutulmaz günlerimizi anarak. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Dinleyicilerle birlikte söyleyeceğimiz günü iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.
"Rüyamda Buluttum" ile aynı anda yayınlanan "Acı Kiraz"ın da söz ve bestesi Can Bonomo'ya ait. Şarkıların düzenlemeleri Can Saban imzası taşırken, şarkıların kayıt, mix ve mastering işlemleri Ali Rıza Şahenk tarafından yapıldı. Kapak görseli Can Bonomo tarafından tasarlandı.
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