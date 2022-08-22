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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Can Bonomo, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışveriş turuna çıkan ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şu sıralar yaz konserleriyle yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Bonomo, arta kalan zamanını ailesiyle tatil yaparak değerlendirdiğini ifade etti.

Ayrıca yeni albüm müjdesini de veren 35 yaşındaki şarkıcı, "Hazırlıklara başladık. Bir aksilik olmaması durumunda yeni yılda güzel bir albüm çıkartmış olacağız." şeklinde konuştu.