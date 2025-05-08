Can Bonomo: Arkadaşımla her yere gidiyoruz - Magazin haberleri

Can Bonomo: Arkadaşımla her yere gidiyoruz - Magazin haberleri

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Can Bonomo, oğlu Roman ile Etiler'deki bir kitapçıda objektiflere yansıdı.

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bonomo, "Oğlumla gayet güzel bir gün geçiriyoruz, okuldan çıktık ve buraya geldik. Kendisi oyuncak istedi, keyfimiz yerinde" dedi.

Yaz konserleri için hazırlandığını belirten şarkıcı, "Yoğun bir sezon olacak, arkadaşımla her yere gidiyorum" diyerek oğluyla seyahatlere gittiğini belirtti.