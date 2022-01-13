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Camdaki Kız yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölümü (27. bölüm) bu akşam neden yok, yeni bölümü ne zaman? 13 Ocak Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölümü bu akşam mı? 13 Ocak Kanal D yayın akışı ve Camdaki Kız yeni bölüm tarihi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü sosyal medyada merak konusu oldu. Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'in başrolü paylaştığı Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe akşamları yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında diziseverlerin karşısına çıkıyor. Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız yeni bölümü bu akşam mı? 13 Ocak Kanal D yayın akışı ve Camdaki Kız yeni bölüm tarihi

13.01.2022 - 18:40 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız, heyecan dolu 26. bölümünün final sahnesiyle günlwerce sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığı bilinen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün geçtiğimiz hafta yayınlanmamış olması Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu sorusunun cevabını araştırıyor. 13 Ocak Perşembe Kanal D Yayın akışı listesinde Camdaki Kız'ın yeni bölümüne rastlayamayan dizi severler Camdaki Kız bu akşam neden yok, Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman sorularını gündeme taşıdı. İşte Camdaki Kız yeni bölümü hakkında merak edilenler... 

  • 13 OCAK CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

    Camdaki Kız dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm veya iki bölüm ara veriyor.

  • CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 

    Camdaki Kız'ın yeni bölümünün ve fragmanının ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. 20 Ocak Perşembe günü yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.

  • CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper’in Nalan’dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri’nin Rafet’e yaptığı ziyaret, Muzo’ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz. Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo’dan vazgeçmemeye karar verir. Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen’in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat’ın videosunu izleyen Nalan’ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.

  • 13 OCAK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI 

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Asi

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

    22:30 Camdaki Kız

     

    01:45 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

    03:30 Gelinim Mutfakta

    05:30 Küçük Ağa

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