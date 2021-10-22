Çamaşır suyu kolundan etti

Show Haber'den Meltem Bozbeyoğlu'nun haberine göre; 4 çocuğunu daha doğmadan kaybeden Hacı Ali Baydar, bir kızı doğunca Kağıthane'de bir firmaya bulaşıkçı olarak girdi.

İşsiz kalan ve yeni dünyaya gelen bebeğine bakmak isteyen babanın hayatı çamaşır suyu yüzünden mahvoldu.

19 litre çamaşır suyunun konulduğu kazana 2 buçuk ay kısa eldivenle temas etmek zorunda kalan Baydar, kolunu kaybetti. Yüzde 83 engelli kaldı. Şirketin dirsek altı verdiği eldivenlerin yetersiz kalması sonucunda kolunda şişlikler oluştu.

Baydar'ın kolundaki sinirlerin öldüğü tespit edildi. 5 kez bıçak altına yatan Baydar'ın kolu kurtarılamadı.

Hacı Ali Baydar gözyaşları içinde "Benim kızım üç buçuk yaşında geliyor yanıma, kolumu açıyor. Baba diyor bak senin kolun yok. Bu durum benim zoruma gidiyor." dedi.

Şimdi ise tek isteği bir işe girmek ve ailesine bakabilmek.