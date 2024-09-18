Çamaşır makinesi nasıl temizlenmeli? Temizlik sırasında neler kullanılmalı?
Çamaşır makineleri icat edildikleri günden bu yana, özellikle evlerimizin vazgeçilmez eşyalarından biridir. Kıyafetlerimizin ve çamaşırlarımızın hızlı bir şekilde temizlenip tekrar giyilebilmesi için çamaşır makinesine ihtiyacımız vardır? Asıl işi temizlemek olan çamaşır makinelerinin kendi temizliği nasıl yapılır? İşte detaylar...
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Giysilerinizden, havlularınızdan ve çarşaflarınızdan kaybolan kirin bir yere gitmesi gerekir, bu da zamanla çamaşır makinenizin içinde kir birikebileceği anlamına gelir. Düzenli ve verimli bir temizlik yapılmadığında ise, çamaşırlarınız istedğiniz gibi temiz olmayabilir. Peki nasıl bir temizlik yolu izlenmelidir?
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Çamaşır Makinesini Temizlemenin En iyi Yolu Nedir?
Önden yüklemeli bir çamaşır makinesini temizlerken üç temel alana odaklanmalısınız: deterjan çekmecesi, makine tamburu ve kapaklar.
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Deterjan çekmecesi nasıl temizlenir?
Deterjan çekmecesi, çamaşır makinenizin en kirli alanlarından biri haline gelebilir. Çekmece çok fazla ürün görür ve hem deterjan hem de toz birikebilir - özellikle de jel ve toz ürünler arasında gidip geliyorsanız. Nemli ürünler çekmecede toplandığında, burası küflenebilir ve küf için bir üreme alanı haline gelebilir.
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Her kullanımdan sonra çekmeceyi silmelisiniz. Çoğu çekmece çıkarılabilir olduğundan, daha kapsamlı bir temizlik için çıkarıp ılık suda bekletebilirsiniz. Unutmayın, makineye geri koymadan önce her zaman tamamen kurumalarını bekleyin.
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Çamaşır makinesi tamburu nasıl temizlenir?
Çamaşır makinenizin tamburu çok fazla hareket eder. Her yıkama sırasında kirli çamaşırlarla temas eder, bu nedenle çok fazla kir toplayabilir. Çamaşır makinenizin tamburunu temizlemek için hızlı ve kolay bir çözüm sirkedir.
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Sirke temizlik ve kokuları gidermek için mükemmeldir; boş tambura bir bardak ekleyin ve ardından normal bir şekilde çalıştırın. Makinenizin tamburunu düzenli olarak sirke ile temizliyorsanız, bu onu temiz tutmak için yeterli olacaktır.
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Çamaşır makinesinin dış yüzeyi ve kapakları nasıl temizlenir?
Makinenizin kapı ve dış yüzey gibi diğer kısımları için yumuşak bir bez ve genel temizlik spreyi ile düzenli olarak silmenizi tavsiye ederiz. Kapı ve tambur etrafındaki contalara özellikle dikkat edin. Bu contalar yıkama işleminiz sırasında suyu içeride tutar, bu da kendilerinin çok fazla nemle temas ettiği anlamına gelir, bu nedenle düzenli olarak temizlenmezlerse kir ve küf toplayabilirler.
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Derinlemesine Temizlik Nasıl Yapılır?
Yukarıdaki tavsiyelere düzenli olarak uyuyorsanız, makineniz temiz kalacaktır. Bununla birlikte, birkaç ayda bir, gözden kaçırdığınız alanları yakalamak için derinlemesine bir temizlik için zaman ayırmalısınız. Bir bez, yumuşak bir fırça veya eski bir diş fırçası kullanarak conta veya kapak çevresi gibi kuytu köşelere özellikle dikkat edin.
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Yukarıda belirtildiği gibi, sirke, çamaşır suyu veya özel bir temizlik solüsyonu ekleyerek sıcak su döngüsü çalıştırın. Çamaşır makinenizin filtrelerini iki kez kontrol edin ve temizleyin. Genellikle filtreyi çıkarmadan önce çıkarmanız gereken bir kapak olacaktır. Ardından, birikmiş kirleri temizlemek için bir bez, yumuşak bir fırça veya diş fırçası kullanın.
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Çamaşır makinesindeki kokulardan nasıl kurtulunur?
Çamaşır makinenizdeki kötü kokuları önlemenin en iyi yolu düzenli temizliktir. Çamaşır makinesi kokuları genellikle nem ve kirin küf, rutubet ve küflenmeye neden olmasından kaynaklanır ve düzenli temizlikle önlenebilir. Özellikle sirke kokuları gidermek için harikadır. Tambura bir miktar ekleyip boş bir şekilde çalıştırabilir ya da makinenizin içini ve dışını silmek için bir beze döküp kullanabilirsiniz.
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Bikarbonat soda veya kabartma tozu da temizlik ve kokuları gidermek için harika bir ev eşyasıdır. Bikarbonat veya karbonatı az miktarda suyla karıştırarak temizlik için daha kalın bir macun elde edebilirsiniz. Bunu tamburun etrafını silmek için kullanın, bir süre bekletin ve ardından sıcak bir döngü çalıştırın.
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Çamaşır makinenizi Uzun Süre Temiz Tutmanın Yollları Nelerdir?
Çamaşır makinenizi düzenli olarak temizleyin
Her yıkamadan sonra makinenizi silmek için beş ya da on dakikanızı ayırmak, uzun vadede size çok fazla temizlik zamanı kazandırabilecek küçük bir adımdır.
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Giysileri yıkandıktan hemen sonra çıkarın
Nemli giysileri tamburda bekletmek giysiler veya çamaşır makinesi için iyi değildir, çünkü nem oturdukça ve bakteriler üredikçe küflenebilirler. Yıkama bittiğinde, giysileri mümkün olduğunca çabuk tamburdan çıkarın ve hava alıp doğal olarak kuruması için kapağı açık bırakın.
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Deterjanı abartmayın
Birçok kişi daha fazla deterjan veya yumuşatıcı kullanmanın giysilerinin ve makinenin daha iyi kokmasını sağlayacağını düşünür - ancak çok fazla deterjan kullanmak aslında mikroplar için bir üreme alanı yaratabilir. Çok fazla deterjan kullanmak çekmecenin kendisini tıkayabilir ve makinenin tamburunda çok fazla kalıntı bırakabilir.
Kaynak: Hooverdirect