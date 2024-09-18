Çamaşır makinesinin dış yüzeyi ve kapakları nasıl temizlenir?

Makinenizin kapı ve dış yüzey gibi diğer kısımları için yumuşak bir bez ve genel temizlik spreyi ile düzenli olarak silmenizi tavsiye ederiz. Kapı ve tambur etrafındaki contalara özellikle dikkat edin. Bu contalar yıkama işleminiz sırasında suyu içeride tutar, bu da kendilerinin çok fazla nemle temas ettiği anlamına gelir, bu nedenle düzenli olarak temizlenmezlerse kir ve küf toplayabilirler.