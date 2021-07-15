'Cam Tavanlar'da Cem ve Leyla aşkına şoke edici sürpriz!

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Show TV'nin Ojo Pictures imzalı beğeniyle izlenen dizisi 'Cam Tavanlar'ın dün akşam yayınlanan altıncı bölümünde Cem ve Leyla'nın aşkı alevlenirken Suna'nın gelişi büyük bir şok yarattı.

Cem'e sürpriz yapmak için rezidansa gelen Suna, burada Leyla ile karşılaştı. Cem'e aşkını itiraf eden Leyla heyecanla onu beklerken karşısında Suna'yı görünce şaşkınlık yaşadı. Suna'yı karşısında gören ve duydukları karşısında ne yapacağını bilemeyen Leyla'nın aklında soru işaretleri oluşurken Suna, Cem'in anahtarlarını alarak evine çıktı.

Suna'nın bomba etkisi yaratan gelişi;

Suna'nın gelişinden rahatsız olan Leyla, Cem'i umutla beklemeye devam etti. Eğer Cem söz verdiği gibi gelirse Leyla, Cem'in aşkından emin olacaktı. Cem ise döndüğünde evinde Suna'yı görünce şoke oldu. Hızla Leyla'ya gitmek isteyen Cem, bu sefer de gelen bir iş telefonu yüzünden gidemedi. Umutla Cem'i bekleyen Leyla'nın finalde kapısı çaldı ancak gelen kişi Cem değil Suna'ydı.

İşte o anlar;

CEM'İN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Cem ile İskender arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Leyla, Cem'i dinlemeden İskender'in aracına binerek büyük bir şaşkınlık yarattı. Leyla'nın tercihini yaptığını düşünen Cem, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

İskender'i seçen Leyla ise çok geçmeden yaptığının farkına vararak aracı durdurdu ve İskender'e açıkça birlikte olmayacaklarını ifade etti. Leyla'dan aşkına karşılık bulamayan İskender, izne çıkarak uzaklaşmaya karar verdi.

LUJURIA EKİBİNİN KAMP MACERASI

Lujuria ekibinin çıktığı eğlence ve macera dolu "Eşsiz Lezzetler Festivali" bu bölümde seyirciye keyif dolu anlar yaşattı. Ekip, festival için gittikleri otelde yaşanan bir sorun nedeniyle boş oda bulamadı. Leyla, Şinasi, Süreyya ve Aylin çaresizce ne yapacaklarını düşünürken yardımlarına Cem yetişti.

Bir arkadaşının kamp yerini ayarlayan Cem, herkese çadır kurdurttu. Kendisi de otelde kalamayan Cem'in kamp alanında kalması, Leyla'yı mutlu etti. Cem'e olan aşkına karşı koyamayan Leyla, sürekli onun yanında oldu. Eşsiz lezzetleri tadan ekibin ormanda yaşadıkları maceralar yüzleri güldürdü. Şinasi, Süreyya ve Aylin ormanda kaybolurken Şinasi'nin yaşadığı korku ve panik herkese zor anlar yaşattı.

Eşsiz Lezzetler Festivali;

LEYLA'DAN AŞK İTİRAFI!

Cem'i aklından çıkaramayan ve onun da artık kendisini sevdiğinden emin olan Leyla, sonunda aşkını itiraf etti. Cem, Leyla'nın itirafı karşısında büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

İki aşığın öpüşeceği o büyülü an, Aylin'in gelişiyle bozuldu ancak Leyla, evde kaldıkları yerden devam etmeyi teklif etti. Bunun üzerine ikili evde buluşmak için sözleşti ve heyecanla kavuşma zamanı için geri sayıma başladı.