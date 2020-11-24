Çam sakızı; Çam sakızı adından da anlaşılacağı üzere çam ağacından elde edilir.

Diğer sakızlardan farklı özelliklere sahip olan çam sakızı çiğnendikçe ufalarak tozlaşan bir sakızdır. Rengi ve sakızın kıvamın bala benzer. Çam sakızının kokusu çok ağırdır. Ağır kokuya sahip bu sakızın tadı acıdır. Bal rengine benzeyen çam sakızı çiğnenmeye başladıktan sonra mor rengini alır. Çiğnedikçe sertleşebilen bir sakızdır.

Çam sakızının Faydaları Nelerdir?

Solunum sorunu yaşayan kişilerin tedavisinde kullanılır. Ağız içinde oluşan zararlı plakların yok olmasında kullanılır.

İltihaplı yaranın iyileşmesine yardımcı olur.

Akciğerdeki iltihaplanmayı önler.

Göz hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Çam sakızın da ağda elde edilir. Çam sakızı ile ağda yapabilmek için öncelikle bir bardak dolu çam sakızının sıcak suda eriyene kadar karıştırılması gerekmektedir. Ağda kıvamına geldiğine emin olduğunuzda elinizin değebileceği sıcaklıkta çam sakızı ağdayı alarak, ağdayı uygulayacak bölgenin kuru ve temiz olduğunu teyit ettikten sonra çam sakızı ağdayı kullanabilirsiniz. Herhangi bir kızarıklık belirtisi göstermemektedir.

Öksürüğü azaltmada yardımcıdır.

Kozmetik alanında parfüm yapımında kullanılır.

Çam sakızı dişleri geliştirir. Çam sakızı çiğnenir gibi tüketildiğine diş etleri gelişir ve ağız içerisinde bulunan zararlı plaklar temizlenmiş olur.

Yara tedavisi için kullanılır. Çam sakızının ezilerek bir macun kıvama gelmesi sağlanmalıdır. Biraz su karıştırılması çam sakızının yumuşaması için yeterli olacaktır. Sonrasında çam sakızı yaraya sürülerek, iltihap kapması önlenir ve yara çabuk kapanarak kabuk bağlamağa başlar.

Mide rahatsızlığını giderir. Çam sakızı midede çekilen hazımsızlığın giderilmesine yardım eder. Ağır ya da yağlı yenilen besinlerin, midede rahat bir şekilde öğütülmesinde etkisi bulunmaktadır. Ayrıca mideyi kuvvetlendirerek, reflü gibi rahatsızlıklara karşı oldukça etkilidir.

Solunumu rahatlatır. Özellikle çam sakızının solunum yollarını açması, akciğerin iltihaplanması gibi olumsuz etkenlere karşı oldukça etkili ve güçlü bir üründür. Ağır koktuğu için sıcak suda eritilip buharıyla nefes açılabilir. Antiseptik bir yapısı bulunması yönüyle birçok yara tedavilerinde uzun zamanlardan beri kullanılmaktadır.

Cildi yeniler. Çam sakızı yüz kaslarının hareketlenmesini sağlar. Hareket halinde olmayan hücrelerin yüz çevresinde gelişimine katkı sağlayarak kırışıklık, cilt kuruluğu ya da yaşlılık belirtisi gibi sıkıntıları ortadan kaldırarak cildi yenilemektedir.

Hazımsızlığa iyi gelir.