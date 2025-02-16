KESİN KAYIT SÜRECİ

Kesin kayıt öncesi 4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışmaya başlamış olmanız şarttır. Yani, çalışmaya başladığınıza dair işe giriş bildiriminizin, kesin kayıt randevu gününden en geç 1 gün önce, işvereniniz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmış olması gerekmektedir.

Ön kayıtlar sonrasında kesin kayıt için randevu aldıysanız;

• Türkiye Halk Bankası nezdinde kendi adınıza biri TL ve diğeri avro olmak üzere 2 hesap açtırmanız,

• Çocuk bakıcısının maaşını yatırabilmeniz için Türkiye Halk Bankası nezdinde çocuk bakıcısının kendi adına TL hesabı açtırması,

• Hesap açılması esnasında banka tarafından verilecek Banka Muvafakat Formunu doldurup imzalamanız,

• Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelerin durumlarını ispatlayıcı belgeleri tedarik etmeleri (velayet, özel gereksinim vb.) gerekmektedir.

• Banka hesaplarınızı açtırırken hesap işletim ücreti kesilmemesi için lütfen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) için olduğunu banka görevlisine bildiriniz.