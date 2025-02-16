Çalışan anneye desteği 2025: Kimler aylık 255 ile 510 avro arasında ödeme alabilir?
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında, bekar, çalışan veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 20 aylık süre boyunca maddi destek sağlanacak. Annelerin, iş hayatında kalmasını sağlamaya çalışan projede aylık 510 avroya kadar ödeme yapılacak. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte, tüm detaylar...
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2025 yılı itibarıyla 15 milyon TL'yi aşan bir bütçe ile finanse edilecek olan EDU-CARE II projesi, kadınların kayıtlı istihdama katılımını artırmayı hedefliyor. 0-24 ay arasında çocuğa sahip annelere durumuna göre 255 ile 310 avro verilecek. Proje, Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olacak. İşte, çalışan anne desteğine dair tüm detaylar...
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ÇALIŞAN ANNELERE DEVLET DESTEĞİ
AB'nin finansman desteği sağladığı 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)' kapsamında 20 ay boyunca çalışan veya bekar annelere farklı miktarlarda ödeme yapılacak.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olacak proje için 2025 yılında toplamda 15 milyon 295 bin 329 lira 60 kuruş ayrıldı.
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ÇALIŞAN ANNELERE AYLIK NE KADAR DESTEK VERİLECEK?
Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olacak projede, başvuru kabul edilen adaylar her ay ödeme alacak. Aylık destek tutarları şöyle;
Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro (18 bin 926 TL)
Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro (20 bin 779 TL)
Yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro (9 bin 462 TL)
Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 avro (11 bin 317 TL)
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ANNEDE ARANAN ŞARTLAR
Projeden yararlanmak isteyen annede aranan şartlar şöyle:
Ön kayıt için başvuru tarihi itibarıyla 0 -24 ay aralığında çocuğunun olması.
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikâmet etmek.
Çocukla aynı evde ikâmet etmek.
Bekâr anne ise çocuğun velayetine sahip olması ve aynı evde ikâmet etmesi.
En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmak.
Tam zamanlı çalışanların eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı, yarı zamanlı çalışanlar ise bakıcıyı yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmalı.
Proje döneminde analık izninde olunmamalı.
Bakıcının ücreti en az asgari ücret düzeyinde ödenmeli (Yarı zamanlı çalışanlar için asgari ücretin yarısı).
Yarı zamanlı çalışanların ayda en az 10 gün sigortalı çalışması gerekiyor.
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BAKICIDA ARANAN ŞARTLAR
Ek 9’uncu madde kapsamında ev hizmetlerinde tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan kadın olmak.
18 yaşından büyük olmak.
Anne ve çocuk ile aynı ilde ikâmet etmek.
Yabancı ise Türkiye’de çalışma izni olmak.
Anne ve baba ile birinci dereceden akrabalık bağı olmamak.
Aynı evde yaşıyorsa üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmamak.
0 – 36 ay çocuk bakımıyla ilgili İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeye sahip ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
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ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
Ön kayıt ana sayfada yer alan Başvuru Yap butonu üzerinden, www.sgk.gov.tr internet adresinden veya e-devlet üzerinden yapmalısınız. Ön kayıt yapmadan önce, sizin ve çocuğunuzun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres bilgilerinizin güncelliğinden, çocuğunuz ile aynı adreste göründüğünüzden ve ikametgâhınızın başvuru yapacağınız ilde olduğundan emin olunuz.
Sistem, sizden ön kayıt sırasında kesin kayıt randevusu oluşturmanızı isteyecektir, istemediyse “yedek listedesiniz” demektir. Yedek listede yer alan annelerimiz, daha sonra boş kontenjan oluşması durumunda, bilgilendirilerek davet edilecek, sırayla ve kontenjanlar dahilinde kesin kayda alınabilecektir.
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KESİN KAYIT SÜRECİ
Kesin kayıt öncesi 4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışmaya başlamış olmanız şarttır. Yani, çalışmaya başladığınıza dair işe giriş bildiriminizin, kesin kayıt randevu gününden en geç 1 gün önce, işvereniniz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmış olması gerekmektedir.
Ön kayıtlar sonrasında kesin kayıt için randevu aldıysanız;
• Türkiye Halk Bankası nezdinde kendi adınıza biri TL ve diğeri avro olmak üzere 2 hesap açtırmanız,
• Çocuk bakıcısının maaşını yatırabilmeniz için Türkiye Halk Bankası nezdinde çocuk bakıcısının kendi adına TL hesabı açtırması,
• Hesap açılması esnasında banka tarafından verilecek Banka Muvafakat Formunu doldurup imzalamanız,
• Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelerin durumlarını ispatlayıcı belgeleri tedarik etmeleri (velayet, özel gereksinim vb.) gerekmektedir.
• Banka hesaplarınızı açtırırken hesap işletim ücreti kesilmemesi için lütfen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) için olduğunu banka görevlisine bildiriniz.
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KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
• İmzalı Ön Kayıt Başvuru Formunuz (Ön kayıt işlemini tamamladığınızda çıktı alarak imzalamanız gerekmektedir.),
• Banka Muvafakat Formunuz (Türkiye Halk Bankası tarafından sizin ve çocuk bakıcınızın adına ayrı ayrı düzenlenecektir.),
• Mali Desteğe İlişkin Taahhütname,
• Yararlanıcı anne ve çocuk bakıcısı için ayrı ayrı düzenlenmiş Kişisel Verilerin Koruması Hakkında (KVKK) Aydınlatma ve Açık Rıza Metni,
• Eğer çocuk, bakıcının evinde bakılacak ise Çocuk Bakıcısının Ev Ziyareti Onay Belgesi,
• Anne tarafından istihdam edeceği bakıcının “Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı” (5510 Sk. Madde Ek-9) kapsamında sigorta tescilinin/kaydının yapıldığına dair Sosyal Güvenlik Merkezinde ilgili servisten temin edilecek belge (Eğer anne 30.04.2021 tarihinden önce Ek-9 kapsamında bir kişi çalıştırmış ise Ek-9 Kayıt Formu, bu tarihten sonra Ek-9 kapsamında bir kişi çalıştırmış veya ilk defa çalıştıracak ise Kolay İşverenlik İşyeri Tescil Belgesi),
• Bakıcının, 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan (en az 80 saatlik), MEB, İŞKUR, MYK veya üniversite onaylı sertifikası ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmış diploması,
• Varsa çocuğunuzun özel gereksinim raporu,
• Bekar anneler için çocuğun velayet belgesi, talep edilmektedir.